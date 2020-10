Coronavirus, oggi 2.548 nuovi contagi: mai così tanti dal 24 aprile (Di giovedì 1 ottobre 2020) Coronavirus, oggi 2.548 nuovi contagi: record dal 24 aprile Bollettino Non arrivano buone notizie per l’Italia dal bollettino della Protezione civile di oggi sul Coronavirus: nell’ultimo giorno sono stati 2.548 i nuovi contagi, un dato molto più alto rispetto a quelli delle scorse settimane. Ma c’è di più: il nostro Paese non registrava così tanti nuovi infetti in sole 24 ore dallo scorso 24 aprile: in quell’occasione, il numero superava di poco quota 3mila. Dal giorno dopo, non si erano mai raggiunti nuovamente questi livelli, a testimonianza di come la prima ondata fosse ormai sulla via del tramonto. Era invece dal 29 ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020)2.548: record dal 24Bollettino Non arrivano buone notizie per l’Italia dal bollettino della Protezione civile disul: nell’ultimo giorno sono stati 2.548 i, un dato molto più alto rispetto a quelli delle scorse settimane. Ma c’è di più: il nostro Paese non registrava cosìinfetti in sole 24 ore dallo scorso 24: in quell’occasione, il numero superava di poco quota 3mila. Dal giorno dopo, non si erano mai raggiunti nuovamente questi livelli, a testimonianza di come la prima ondata fosse ormai sulla via del tramonto. Era invece dal 29 ...

Oggi risultano ricoverati 3.097 pazienti (ieri erano 3.047), le terapie intensive sono salite a 291, ieri erano 280. BARI - In forte calo la curva dei contagi da Covid-19 in Puglia. Il presidente ...

