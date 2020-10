Coronavirus, nel Lazio possibile mascherina obbligatoria anche all'aperto. Oggi 265 nuovi casi, 151 a Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile. L'introduzione dell'obbligo di mascherina dovrebbe arrivare prima del week end Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è. L'introduzione dell'obbligo didovrebbe arrivare prima del week end

zaiapresidente : ?? Giulia Bonato, trevigiana, ha 10 anni. In questi mesi ha realizzato dei pupazzetti che ha venduto nel negozio di… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: facciamo il punto della situazione. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti e, nel dettaglio, ciò che int… - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - cronaca_news : Coronavirus, nel Lazio possibile mascherina obbligatoria anche all'aperto. Oggi 265 nuovi casi, 151 a Roma… - LaCnews24 : Coronavirus in Calabria, contagi restano stabili: 17 nuovi positivi nel bollettino regionale #calabrianotizie… -