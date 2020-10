Coronavirus | Lopalco | ' Non dobbiamo avere paura | dobbiamo avere prudenza'

luca_lammerding : RT @maxwolf63: Zangrillo asfalta Lopalco: “Io ho pubblicato 40 lavori sul coronavirus, tu solo uno” (Video) - Carmeli33392291 : RT @maxwolf63: Zangrillo asfalta Lopalco: “Io ho pubblicato 40 lavori sul coronavirus, tu solo uno” (Video) - infoitinterno : Zangrillo: «Le cose stanno andando bene. Lopalco dice che sbaglio? Ha un solo studio sul Coronavirus, io 40» – Video - fulviagr : RT @La7tv: #lariachetira L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: 'Nel momento in cui aumentano i positivi cominciano ad aumentare i casi più gra… - La7tv : #lariachetira L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco: 'Nel momento in cui aumentano i positivi cominciano ad aumentare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lopalco

TGCOM

Con la risalita dei contagi di Covid continua a crescere anche la paura per un eventuale secondo lockdown. A "Stasera Italia" Pier Luigi Lopalco, professore d'Igiene dell'Università di Pisa, spiega ch ...Tali sintomi sono sottoposti alla valutazione del medico per la determinazione delle azioni e delle misure da adottare e non costituiscono motivo per la richiesta di esecuzione del test diagnostico”.