Coronavirus, l'Europa accelera sui test per il vaccino di Oxford. Ema: "Iniziato iter approvazione"

L'Ema ha Iniziato ad analizzare i dati del vaccino contro il Covid-19 messo a punto da AstraZeneca e dall'università di Oxford, il primo passo dell'iter di approvazione. Lo scrive la stessa agenzia...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Europa Coronavirus, nuova stretta in nord-est Inghilterra. In gran parte d'Europa picchi di casi positivi Rai News Vaccino Covid, la stima di Sanofi: “Pronto nella seconda metà del 2021”

Dopo l’avvio della sperimentazione clinica di fase 1 e di fase 2 del vaccino contro il Covid-19 annunciata lo scorso 3 settembre, Sanofi ha aperto le porte dello stabilimento di Anagni (Frosinone) per ...

Coronavirus, l'Europa accelera sui test per il vaccino di Oxford. Ema: "Iniziato iter approvazione"

L’Ema ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino contro il Covid-19 messo a punto da AstraZeneca e dall’università di Oxford, il primo passo dell’iter ...

