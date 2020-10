Coronavirus, le regole nelle scuole. Circolare al Liceo Scientifico: 'Un richiamo all'attenzione' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mascherine obbligatorie fuori asili e scuole: il sindaco firma l'ordinanza 30 settembre 2020 E' in vigore da giovedì l'ordinanza firmata dal sindaco Gian Luca Zattini che obbliga l'utilizzo delle ... Leggi su forlitoday (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mascherine obbligatorie fuori asili e: il sindaco firma l'ordinanza 30 settembre 2020 E' in vigore da giovedì l'ordinanza firmata dal sindaco Gian Luca Zattini che obbliga l'utilizzo delle ...

BellelliAlberto : AGGIORNAMENTO DEL 1 OTTOBRE #Coronavirus #Carpi: 0 casi e 0 decessi oggi Rispettiamo le regole, ? usiamo la masch… - lungonelli : In Italia le regole ci sono però per gli amici si cambiano. #SerieATIM #UEFA #coronavirus #Preziosi - SoniaLaVera : RT @mat_brandi: Per contrastare il Coronavirus e la sua mortalità dello zerovirgolaqualcosa percento, la Lega Calcio cambierà le regole del… - julynko2000 : RT @MauroV1968: Decidere se seguire o meno le regole di prevenzione per il coronavirus in fondo è un po' come la scommessa di Pascal. Pasca… - mar_aie : La Lega Serie A ha messo le regole corrette, anzi ha rischiato fin troppo modificando solo adesso il protocollo. O… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regole Coronavirus, le regole nelle scuole. Circolare al Liceo Scientifico: "Un richiamo all'attenzione" ForlìToday Ottaviano: due casi di covid tra gli studenti, venerdì e sabato chiusi i plessi della media D’Annunzio e del liceo Diaz di via Peano

A Ottaviano due studenti sono risultati positivi al covid – 19. Si tratta di un alunno della scuola media ... decine di multe a chi non indossa la mascherina e non rispetta le regole, i controlli ...

Nuovo positivo covid in città, il sindaco: “eravamo covid free”

Santa Maria a Vico - Dopo diversi giorni in cui si è registrata l’assenza di casi positivi sul territorio di Santa Maria a Vico – anche se l’ASL non ha ...

A Ottaviano due studenti sono risultati positivi al covid – 19. Si tratta di un alunno della scuola media ... decine di multe a chi non indossa la mascherina e non rispetta le regole, i controlli ...Santa Maria a Vico - Dopo diversi giorni in cui si è registrata l’assenza di casi positivi sul territorio di Santa Maria a Vico – anche se l’ASL non ha ...