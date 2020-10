Coronavirus Lazio oggi: il bollettino della Regione per il 1 ottobre (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’andamento sul Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 210 nuovi positivi, 110 sono a Roma. 5 i decessi di ieri: articolo in aggiornamento Il bollettino dell’Istituto Spallanzani: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 137 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. 15 pazienti necessitano di terapia intensiva, quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 762. “Se noi pensiamo all’emergenza dei morti, alle bare di Bergamo, possiamo dire che l’emergenza è finita. Se pensiamo all’organizzazione che bisogna mettere in atto, al modo di mantenere il dialogo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’andamento sulnelcon ildopo i 210 nuovi positivi, 110 sono a Roma. 5 i decessi di ieri: articolo in aggiornamento Ildell’Istituto Spallanzani: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 137 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. 15 pazienti necessitano di terapia intensiva, quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 762. “Se noi pensiamo all’emergenza dei morti, alle bare di Bergamo, possiamo dire che l’emergenza è finita. Se pensiamo all’organizzazione che bisogna mettere in atto, al modo di mantenere il dialogo ...

