Coronavirus, l'allarme di Gimbe: «Al Centro-Sud il sistema sanitario è a rischio collasso, servono misure urgenti»

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobre

Crescono le persone attualmente positive, come anche i ricoverati con sintomi meno gravi e i posti occupati in terapie intensive. I dati dell'ultima settimana, stando al monitoraggio della Fondazione Gimbe, indicano i primi segnali di sofferenza del sistema di tracciamento delle aziende sanitarie territoriali e un incremento della pressione sulle strutture ospedaliere. Il Coronavirus ha ripreso la sua corsa, dopo la fase di stasi dei primi mesi estivi: «In particolare nelle regioni del Centro-Sud, servono misure urgenti per evitare di mandare in tilt i servizi sanitari regionali», dicono dalla fondazione.

