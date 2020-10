Coronavirus, l’Agenzia Europea del Farmaco avvia la valutazione sul vaccino di Oxford (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Accogliamo con favore l’annuncio da parte dell’Agenzia europea dei medicinali dell’inizio della ‘rolling review’ del candidato vaccino COVID-19, AZD1222, di AstraZeneca e dell’Università di Oxford. AstraZeneca si impegna a fornire all’EMA l’accesso ai dati sul candidato vaccino non appena disponibili per far sì che il processo di revisione dell’Agenzia possa essere quanto più possibile tempestivo”. Così Lorenzo Wittum, presidente e Amministratore Delegato di AstraZeneca Italia, commenta l’annuncio dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA). Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Accogliamo con favore l’annuncio da parte dell’Agenzia europea dei medicinali dell’inizio della ‘rolling review’ del candidato vaccino COVID-19, AZD1222, di AstraZeneca e dell’Università di Oxford. AstraZeneca si impegna a fornire all’EMA l’accesso ai dati sul candidato vaccino non appena disponibili per far sì che il processo di revisione dell’Agenzia possa essere quanto più possibile tempestivo”. Così Lorenzo Wittum, presidente e Amministratore Delegato di AstraZeneca Italia, commenta l’annuncio dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA).

Agenzia_Ansa : Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Ema, iniziato l'iter per l'approvazione del #vaccino #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno… - icebergfinanza : Coronavirus, l'agenzia europea del farmaco: 'Iniziato iter di approvazione del vaccino' ... avete fretta BASTARDI!… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Ema, iniziato l'iter per l'approvazione del #vaccino #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Agenzia Bill Gates: «Covid, vaccino per tutti o sarà il disastro» Corriere della Sera