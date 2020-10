Coronavirus, la Lega di Serie A ha deciso: rinviata Genoa-Torino. Sileri insiste: «No alla sospensione del campionato, per ora» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobreLa Lega di Serie A ha deciso di rinviare Genoa-Torino, a causa del focolaio di Coronavirus tra le fila della squadra genovese. Sono 15 i positivi tra giocatori e membri dello staff. Il match tra rosso-blu e granata era in programma sabato 3 ottobre. Stamattina, peraltro, neanche i calciatori negativi del Genoa hanno potuto allenarsi, perché al club non è arrivato il documento della Asl3 di Genova che autorizza l’attività. I negativi sosterranno nuovi test e solo se i risultati saranno ancora negativi il gruppo potrà allenarsi nel tardo pomeriggio. October 1, 2020 Sileri: «Al momento il rischio di sospensione del ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobreLadiA hadi rinviare, a causa del focolaio ditra le fila della squadra genovese. Sono 15 i positivi tra giocatori e membri dello staff. Il match tra rosso-blu e granata era in programma sabato 3 ottobre. Stamattina, peraltro, neanche i calciatori negativi delhanno potuto allenarsi, perché al club non è arrivato il documento della Asl3 di Genova che autorizza l’attività. I negativi sosterranno nuovi test e solo se i risultati saranno ancora negativi il gruppo potrà allenarsi nel tardo pomeriggio. October 1, 2020: «Al momento il rischio didel ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lega Serie A e Covid, le news di oggi: rinviata Genoa-Torino Sky Sport Uso antidepressivi in aumento, webinar per farmacisti: supportare il paziente nella terapia

Con l'emergenza sanitaria da Covid-19 sono aumentati i disturbi psicologici come depressione ... I farmacisti giocano un ruolo importante per portare l'attenzione dei pazienti agli aspetti legati ...

Arriva Amazon One: si paga la spesa con il palmo della mano

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, con la corsa al pagamento digitale che ha coinvolto praticamente tutto il mondo, ha spinto i giganti delle vendite e dell’hi-tech ad accelerare il percorso ...

