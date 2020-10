Coronavirus | la conferma di Conte | «Il governo chiederà la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobreIl presidente del Consiglio, Giuseppe, hato che ilitaliano intende chiedere al parlamento direal 31lod’emergenza per la pandemia di. Il premier ha spiegato le ragioni dell’esecutivo ai giornalisti, dopo aver visitato una scuola media in provincia di Caserta: «Abbiamo convenuto che allodella situazione, che continua a essere critica, serva la massima attenzione da partee anche dei cittadini. Andremo in parlamento a proporre la, ragionevolmentealla fine di ...