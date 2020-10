Coronavirus Italia, l’allarme di Buorioni: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Burioni lancia l'allarme: "Le cose cominciano a mettersi peggio" Il virologo su Twitter commenta gli ultimi dati: "State attenti, il virus è infettivo e nocivo come la scorsa primavera" Roberto Burioni lancia l'allarme su Twitter dopo la nuova impennata di contagi nel nostro Paese. "Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani", scrive il virologo che poi aggiunge: "Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi". Poco prima che venissero resi noti i dati dell'ultimo bollettino Burioni aveva postato sul suo sito «Medical facts» un messaggio decisamente più ottimistico sul fronte vaccino : "È come l’Italia ai Mondiali del 2006: ha superato la ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 ottobre 2020) Burioni lancia l'allarme: "Le cose cominciano a mettersi peggio" Il virologo su Twitter commenta gli ultimi dati: "State attenti, il virus è infettivo e nocivo come la scorsa primavera" Roberto Burioni lancia l'allarme su Twitter dopo la nuova impennata di contagi nel nostro Paese. "Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani", scrive il virologo che poi aggiunge: "Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi". Poco prima che venissero resi noti i dati dell'ultimo bollettino Burioni aveva postato sul suo sito «Medical facts» un messaggio decisamente più ottimistico sul fronte vaccino : "È come l’ai Mondiali del 2006: ha superato la ...

