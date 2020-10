Coronavirus Italia, impennata di contagi: 2.548 positivi. Burioni: “Le cose cominciano a mettersi peggio” (Di giovedì 1 ottobre 2020) A corredo dei numeri che vengono riportati nel bollettino della Protezione Civile di oggi, 1° ottobre, in cui si nota una preoccupane impennata di nuovi casi positivi (oltre 2mila casi) arriva l’allarme lanciato dal noto virologo Roberto Burioni: “Le cose cominciano a mettersi peggio“. Il bollettino della Protezione Civile con i numeri sull’emergenza Coronavirus aggiornati al 1° ottobre. Coronavirus, impennata di positivi in Italia: oltre 2mila casi in 24 ore Casi in crescita e per i nuovi positivi è il caso di parlare di una vera e propria impennata come non si osservata ormai da mesi in Italia, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) A corredo dei numeri che vengono riportati nel bollettino della Protezione Civile di oggi, 1° ottobre, in cui si nota una preoccupanedi nuovi casi(oltre 2mila casi) arriva l’allarme lanciato dal noto virologo Roberto: “Lepeggio“. Il bollettino della Protezione Civile con i numeri sull’emergenzaaggiornati al 1° ottobre.diin: oltre 2mila casi in 24 ore Casi in crescita e per i nuoviè il caso di parlare di una vera e propriacome non si osservata ormai da mesi in, ...

ClaMarchisio8 : In viaggio verso #ReggioEmilia Noto grande attenzione nell'uso delle mascherine, sia al proprio posto ma anche nell… - Corriere : Coronavirus, Merkel consiglia l’Italia per le vacanze: «Hanno agito con cautela» - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - Rifugianima : RT @ultimenotizie: È emergenza #Coronavirus in Italia: sono stati 2.548 i nuovi contagi e 24 morti da ieri. E' quanto riporta il bollettino… - Cris58Hy : #1ottobre #COVID19 in aumento i nuovi casi 2,548 +24 decessi #coronavirus italia -