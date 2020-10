Coronavirus Italia, boom di nuovi casi, +2548. Aumentano i ricoveri, +61,, 24 decessi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi in Italia si registrano 2548 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 118.236 tamponi analizzati. Lo rendono noto i dati quotidiani diffusi dal Ministero della Salute. Attualmente ci sono 52.647 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi insi registrano 2548di, a fronte di 118.236 tamponi analizzati. Lo rendono noto i dati quotidiani diffusi dal Ministero della Salute. Attualmente ci sono 52.647 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti Corriere della Sera Tg1 Coronavirus | voci allarmanti | ‘Due contagi a Saxa Rubra’

Si vocifera di una situazione Tg1 Coronavirus con due lavoratori degli studi Rai di Saxa Rubra contagiati. Uno sarebbe in terapia intensiva. Allarme Tg1 Coronavirus nella sede Rai ...

Covid: oltre 2.500 casi in un giorno, mai così da 5 mesi

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Schizzano i contagi per Covid 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che ...

