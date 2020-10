Coronavirus Italia, boom di contagi: mai così tanti da fine aprile (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuovo boom di casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si segnalano ben 2.548 nuovi positivi contro i 1.851 del 30 settembre. Questi dati non si registravano dallo scorso 29 aprile, quindi ancora in lockdown; inoltre, è l’aumento netto più secco dal 24 aprile. C’è comunque stato il record di tamponi, 118.236, ovvero 13 mila in più rispetto al giorno prima. In totale le persone contagiate, dunque comprese vittime e guariti, ammontano a quota 317.409 casi accertati. Per quanto riguarda i morti legati alle complicanze del Covid, questi sono pari a 24 nell’ultimo giorno contro i 19 di ieri. A fornire questi dati è il consueto bollettino del ministero della Salute. tanti casi sono stati segnalati in Veneto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuovodi casi diin. Nelle ultime 24 ore si segnalano ben 2.548 nuovi positivi contro i 1.851 del 30 settembre. Questi dati non si registravano dallo scorso 29, quindi ancora in lockdown; inoltre, è l’aumento netto più secco dal 24. C’è comunque stato il record di tamponi, 118.236, ovvero 13 mila in più rispetto al giorno prima. In totale le personeate, dunque comprese vittime e guariti, ammontano a quota 317.409 casi accertati. Per quanto riguarda i morti legati alle complicanze del Covid, questi sono pari a 24 nell’ultimo giorno contro i 19 di ieri. A fornire questi dati è il consueto bollettino del ministero della Salute.casi sono stati segnalati in Veneto, ...

“Le cose cominciano a mettersi peggio”. Così Roberto Burioni ha commentato il bollettino del primo ottobre rilasciato dal ...

Schizzano i contagi per Covid 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre cinque mesi e che è stato individuato con un numero ...

