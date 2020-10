Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 1 ottobre: morti, contagi, guariti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 1 ottobre 2020. È di 52.647 persone attualmente positive (+1.384), 35.918 morti (+24), 228.844 guariti (+1.140), per un totale di 317.409 casi (+2.548), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 52.647 pazienti attualmente positivi, 3.097 sono ricoverati con sintomi (+50), 291 sono in terapia intensiva (+11) e 49.259 sono invece in isolamento ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, giovedì 12020. È di 52.647 persone attualmente positive (+1.384), 35.918(+24), 228.844(+1.140), per un totale di 317.409 casi (+2.548), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 52.647 pazienti attualmente positivi, 3.097 sono ricoverati con sintomi (+50), 291 sono in terapia intensiva (+11) e 49.259 sono invece in isolamento ...

