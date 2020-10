Coronavirus Italia, bollettino 1 ottobre: i nuovi casi sono 2.548, oltre 118mila i tamponi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Salgono i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: sono 2.548 a fronte dei 1.851 del 30 settembre. Aumenta però anche il numero dei tamponi effettuati (118.236, ieri 105.564). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'1 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 291, 11 in più di ieri, e le vittime 24. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 ottobre 2020) Salgono idiregistrati innelle ultime 24 ore:2.548 a fronte dei 1.851 del 30 settembre. Aumenta però anche il numero deieffettuati (118.236, ieri 105.564). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute dell'1(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE) Le persone ricoverate in terapia intensiva291, 11 in più di ieri, e le vittime 24.

ClaMarchisio8 : In viaggio verso #ReggioEmilia Noto grande attenzione nell'uso delle mascherine, sia al proprio posto ma anche nell… - Corriere : Coronavirus, Merkel consiglia l’Italia per le vacanze: «Hanno agito con cautela» - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - AgenziaOpinione : MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A giovedì primo settembre IN DIRETTA ON-LINE… - lellacrespi : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti -