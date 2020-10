Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti (Di giovedì 1 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 1 ottobre. Mai così tanti contagi da 5 mese. Oltre 118 mila i tamponi. Veneto più colpito: 445 nuovi positivi Leggi su corriere (Di giovedì 1 ottobre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a. Mai così tanti contagi da 5 mese. Oltre 118 mila i tamponi. Veneto più colpito: 445positivi

