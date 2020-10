Coronavirus: in Francia 14mila casi e 63 morti in 24 ore (Di giovedì 1 ottobre 2020) In Francia sono 13.970 i casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Sanità pubblica, precisando che il tasso di positività resta stabile al 7,6% da due giorni. Da ieri si segnalano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) Insono 13.970 idinelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Sanità pubblica, precisando che il tasso di positività resta stabile al 7,6% da due giorni. Da ieri si segnalano ...

