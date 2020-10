Coronavirus, impennata di nuovi contagi in Veneto: +445 nelle ultime 24 ore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobreimpennata dei casi di Coronavirus in Veneto, con 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall’inizio dell’epidemia. Ci sono anche cinque vittime (sono 2.183 i morti complessivi). Lo afferma il bollettino della Regione. Sul numero di nuovi infetti – spiega la Regione – incide il focolaio registrato tra i migranti ospiti dell’ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso), mentre altri sono focolai di origine famigliare. Il 29 settembre il governatore del Veneto Luca Zaia aveva detto: «Questo virus come è arrivato se ne andrà ma questa è una fase difficile. Noi abbiamo una macchina da guerra, ho sempre detto che ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo:notizie del 1 ottobredei casi diin, con 445in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall’inizio dell’epidemia. Ci sono anche cinque vittime (sono 2.183 i morti complessivi). Lo afferma il bollettino della Regione. Sul numero diinfetti – spiega la Regione – incide il focolaio registrato tra i migranti ospiti dell’ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso), mentre altri sono focolai di origine famigliare. Il 29 settembre il governatore delLuca Zaia aveva detto: «Questo virus come è arrivato se ne andrà ma questa è una fase difficile. Noi abbiamo una macchina da guerra, ho sempre detto che ...

