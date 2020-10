Coronavirus, impennata di nuovi casi e 24 morti (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.548 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, circa 700 in più rispetto a ieri, quando i tamponi risultati positivi furono 1.851. In tutto, i positivi italiani da inizio pandemia toccano quindi quota 317.409. Lo rileva il bollettino giornaliero elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 52.647, circa 1.500 più di ieri, quando erano 51.263, di questi 3.097 sono ricoverati con sintomi, 291 sono in terapia intensiva (ieri erano 280) e 49.259 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 118.326, 13mila circa più di ieri, quando furono 105.564. Oggi si registrano inoltre 24 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.918. La regione con il maggior numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.548 idiin Italia, circa 700 in più rispetto a ieri, quando i tamponi risultati positivi furono 1.851. In tutto, i positivi italiani da inizio pandemia toccano quindi quota 317.409. Lo rileva il bollettino giornaliero elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Attualmente le persone positive al Covid-19 sono 52.647, circa 1.500 più di ieri, quando erano 51.263, di questi 3.097 sono ricoverati con sintomi, 291 sono in terapia intensiva (ieri erano 280) e 49.259 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 118.326, 13mila circa più di ieri, quando furono 105.564. Oggi si registrano inoltre 24 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.918. La regione con il maggior numero di ...

