Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose si mettono peggio, state attenti” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose si mettono peggio, state attenti” Nel giorno in cui l’Italia registra il record di nuovi contagi da Coronavirus dallo scorso 24 aprile, sui social arriva il monito di Roberto Burioni: “Le cose cominciano a mettersi peggio”, ha scritto il celebre virologo su Twitter. “Vi prego: state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso e lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come in primavera. Dipende tutto da noi”, continua Burioni. Non sono mancati i commenti sotto il post del ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020), il: “Lesiattenti” Nel giorno in cui l’Italia registra il record di nuovi contagi dadallo scorso 24 aprile, sui social arriva il monito di Roberto: “Lecominciano a mettersi”, ha scritto il celebresu Twitter. “Vi prego:attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso e lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come in primavera. Dipende tutto da noi”, continua. Non sono mancati i commenti sotto il post del ...

LaStampa : Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” - senza_impegno : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” «Stare attenti, virus infettivo come in Primavera.… - pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” «Stare attenti, virus infettivo come in Primavera.… - anna_mitica : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” «Stare attenti, virus infettivo come in Primavera.… - ClaudioCap : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” «Stare attenti, virus infettivo come in Primavera.… -