Coronavirus, il Lazio corre ai ripari: con le mascherine obbligatorie all’aperto arriva la maxi campagna per la vaccinazione antinfluenzale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Attesa nelle prossime ore un’ordinanza della Regione Lazio che introdurrebbe l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. All’interno del testo, allo studio della giunta di Nicola Zingaretti, potrebbe esserci un grosso piano per la vaccinazione della popoLazione contro l’influenza stagionale. La somministrazione dell’antinfluenzale, che rientra a pieno titolo nella strategia di contrasto alla recrudescenza del Coronavirus, non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma alcune fonti vicine alla giunta regionale hanno anticipato a Open il cuore del progetto. I vaccini antinfluenzali scarseggiano. L’allarme dei farmacisti: «Tante persone rimarranno senza, è gravissimo» Si tratterebbe di una maxi ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Attesa nelle prossime ore un’ordinanza della Regioneche introdurrebbe l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. All’interno del testo, allo studio della giunta di Nicola Zingaretti, potrebbe esserci un grosso piano per ladella popone contro l’influenza stagionale. La somministrazione dell’, che rientra a pieno titolo nella strategia di contrasto alla recrudescenza del, non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma alcune fonti vicine alla giunta regionale hanno anticipato a Open il cuore del progetto. I vaccini antinfluenzali scarseggiano. L’allarme dei farmacisti: «Tante persone rimarranno senza, è gravissimo» Si tratterebbe di una...

RegioneLazio : Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 265 casi e di questi 151 a Roma, cinque i decessi e 65 i guar… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,8% Regioni con… - generacomplotti : #fakeNews Conte ha detto in TV che il #Coronavirus è stato sviluppato dalla Lazio per non controllare le nostre men… - AnnaMar74773335 : RT @Newsinunclick: #coronavirus: s'impenna il numero dei contagi: +2548 nelle ultime 24 ore. 465 in #Veneto, 390 in #Campania, 324 in #Lomb… -