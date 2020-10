Coronavirus | il governo vuole la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio | ecco tutte le conseguenze

(Di giovedì 1 ottobre 2020) «Andremo in Parlamento a chiedere ladial 31» ha annunciato il premier Giuseppe Conte. «Dobbiamo resistere col coltello tra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci attendono» ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, favorevole alla linea della «massima prudenza»

28 Settembre 2020 Governo pronto a prolungare lo stato di emergenza dovuto al Coronavirus e probabilmente con l’ipotesi di arrivare oltre fine anno, fissando come data ultima il prossimo 31 gennaio ...(ANSA) - SAN FELICE A CANCELLO, 01 OTT - "Consiglio a tutti gli amministratori locali, ai presidenti di Regione, di continuare in pieno coordinamento con il Governo, come abbiamo fatto finora ". Così ...