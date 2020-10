Coronavirus | il governo valuta lo stato di emergenza fino al 31 gennaio | maratona tv l’app Immuni Fauci smentisce Trump | «Mai detto che la mascherina non serve»

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreItalia MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA L’ingresso di Palazzo Chigi, sede della presidenza del Consiglio dei ministriLodiin Italia per la pandemia dipotrebbe essere prorogato al 312021, a un anno dall’inizio del provvedimento deldello scorso inverno. La proroga è stata discussa nella tarda serata di ieri, 30 settembre, durante la riunione dei capi delegazione dei partiti di maggioranza e il premier Giuseppe Conte, a conclusione del Cdm. La prossima scadenza dellodiè fissata per il 15 ottobre, ma gli esperti del Cts suggeriscono aldi allungare i tempi. Una proroga che, riporta il quotidiano il ...