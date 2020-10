Coronavirus | il governo valuta l' estensione dello stato di emergenza al 31 gennaio del 2021

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilstarebbendo l'ipotesi di una prorogadiper il Covid-19 fino al 31, ovvero a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla ...

rtl1025 : ?? Il governo spagnolo ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorità regionali per l'estensione di un… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho scritto al Governo per chiedere che si evitino trasferimenti fuori regione del personale scolasti… - Mov5Stelle : Il lavoro di gestione dell'emergenza coronavirus attuato dall'Italia è stato riconosciuto anche dal @FT, che ha elo… - FirenzePost : Coronavirus: governo valuta proroga stato emergenza fino al 31 gennaio - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, il governo valuta l'estensione dello stato emergenza al 31 gennaio del 2021 #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo

Il rinnovo del Coronavirus Act ha ottenuto alla fine stasera una maggioranza schiacciante - 306 voti di scarto - alla Camera dei Comuni, dopo un dibattito non privo di polemiche, ma da cui il governo ...Dakar, 30 set 14:00 - (Agenzia Nova) - Il governo del Senegal ha annunciato un piano di rilancio ... di frenare la contrazione dell'economia causata dalla pandemia di coronavirus e stimata dal governo ...“In Italia esiste la libertà di pensiero e di espressione per tutti, a maggior ragione per chi riveste una carica istituzionale. Mentre il Sindaco ,leghista, di Codogno scrive ai negazionisti del Covi ...