Coronavirus | il governo proroga lo stato di emergenza fino a gennaio 2021 Speranza | «Altri 8 mesi con il coltello tra i denti»

(Di venerdì 2 ottobre 2020)al 31restano in vigore le procedure straordinarie. Opposizioni all’attacco, Salvini: «Non sappiamo nulla, Conte venga in Parlamento e spieghi»

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il governo valuta l'estensione dello stato emergenza al 31 gennaio del 2021 #coronavirus… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il Governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio - Agenzia_Ansa : Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.… - bizcommunityit : Coronavirus, il #governo proroga lo stato di emergenza fino a gennaio 2021. Speranza: «Altri 8 mesi con il... - Italia_Notizie : Il governo proroga lo stato di emergenza fino a gennaio. Speranza: avremo altri 8 mesi duri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo

È doppiamente dura in un anno in cui il Covid-19 ha colpito, rendendo difficile l’accesso all ... prosegue la leader di Dacca, il governo sta elaborando piani per migliorare la preparazione per il ...Certo, i dati sulla pandemia sembrano supportare questa richiesta che permetterebbe al governo di gestire con agilità non solo ... il vertice del G20 dedicato al Covid-19 che si terrà l’anno prossimo ...