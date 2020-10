Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 1 ottobre certifica la seconda ondata: 24 morti e 2.548 nuovi casi, boom in Veneto, Campania e ... (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'A Natale 10mila pazienti Covid negli ospedali, un migliaio gravi' 1 ottobre 2020 Coronavirus , il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 1 ottobre 2020 conferma il ... Leggi su today (Di giovedì 1 ottobre 2020) 'A Natale 10mila pazienti Covid negli ospedali, un migliaio gravi' 12020, il nuovodel Ministero della Salute digiovedì 12020 conferma il ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 ottobre: 2.548 nuovi casi e 24 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 1 ottobre: i nuovi casi sono 2.548, oltre 118mila i tamponi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - crociclaudio : Coronavirus Veneto: impennata di contagi oggi, 360 nuovi positivi al Covid. Due morti Il bollettino - Rifugianima : RT @ultimenotizie: È emergenza #Coronavirus in Italia: sono stati 2.548 i nuovi contagi e 24 morti da ieri. E' quanto riporta il bollettino… -