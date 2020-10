Coronavirus, giovedì 1 ottobre: sono 265 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 265 casi – di questi 151 a Roma – con 5 decessi e 65 guariti. Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale.” “La gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento. Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto cio’ che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione. Il valore RT stimato questa settimana e’ 1.09”. “Nella Asl Roma 1 sono 59 i casi e di questi 33 sono con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi.” “Nella Asl Roma 2 sono 69 casi e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 11 mila tamponi oggi nelsi registrano 265– di questi 151 a Roma – con 5 decessi e 65 guariti. Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale.” “La gran parte deilegati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento. Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto cio’ che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione. Il valore RT stimato questa settimana e’ 1.09”. “Nella Asl Roma 159 ie di questi 33con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi.” “Nella Asl Roma 269e ...

