Coronavirus | Gimbe | “Nell’ultima settimana +444 ricoveri e +32 in terapia intensiva Prime spie rosse nelle regioni del Centro-Sud”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La curva dei nuovi contagi quotidiani continua a salire e di conseguenza aumentano anche i pazienti ricoverati in ospedali e quelli in. La situazione è ancora sotto controllo, ma emergono anche i primi segni di un sovraccarico del sistema ospedaliero, in particolaredel-Sud. Sono le evidenze che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazionesulladel 23-29 settembre. Rispetto ai 7 giorni precedenti, si registra un ulteriore incremento nel trend dei nuovi casi (12.114 contro 10.907, +11,1%) a fronte di un leggero aumento dei tamponi: 9mila in più. Sul fronte ospedaliero, i pazienti ricoverati con sintomi sono il 17,1% in più:rispetto alla ...