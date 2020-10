Coronavirus, Genoa: prima seduta di allenamento per 6 (Di giovedì 1 ottobre 2020) GENOVA - Primo allenamento per il Genoa . Alcuni dei giocatori negativi ai tamponi odierni, tamponi che hanno evidenziato anche la positività di Mattia Destro , si sono ritrovati nel tardo pomeriggio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) GENOVA - Primoper il. Alcuni dei giocatori negativi ai tamponi odierni, tamponi che hanno evidenziato anche la positività di Mattia Destro , si sono ritrovati nel tardo pomeriggio ...

SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Genoa, 11 giocatori positivi: Cassata, Lerager, Marchetti, L. Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovano… - TgLa7 : ??BREAKINGNEWS?? COVID GENOA: salgono a 12 i giocatori positivi. #COVID19 #coronavirus #SerieA #Genoa #GenoaTorino… - MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - sportli26181512 : Coronavirus, #Genoa: prima seduta di allenamento per 6: Gruppo rossoblù ridotto al minimo - mrandroid02 : Coronavirus, Bassetti: 'Genoa? Il protocollo non ha funzionato' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Genoa Genoa, anche Destro è positivo. La Asl blocca gli allenamenti La Gazzetta dello Sport Genoa, cancellato in extremis allenamento delle 11: 'Preziosi non vuole giocare col Torino'

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del clamoroso cluster di positivi al Coronavirus della squadra ligure. Ho visto lo scontro bocca a bocca Osimhen e Masiello, il faccia a faccia ...

Rinviata Genoa-Torino, è ufficiale. Adottato il protocollo Uefa sui contagi Covid

Genoa, così si è sviluppato il focolaio «Quello del Genoa ... abbiamo dovuto valutare più attentamente questo gruppo di calciatori risultato positivo al Covid-19, per evitare nuovi casi secondari, per ...

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del clamoroso cluster di positivi al Coronavirus della squadra ligure. Ho visto lo scontro bocca a bocca Osimhen e Masiello, il faccia a faccia ...Genoa, così si è sviluppato il focolaio «Quello del Genoa ... abbiamo dovuto valutare più attentamente questo gruppo di calciatori risultato positivo al Covid-19, per evitare nuovi casi secondari, per ...