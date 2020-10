Coronavirus, Ema avvia procedura di approvazione rapida per vaccino AstraZeneca (Di giovedì 1 ottobre 2020) Amsterdam, 1 ott – Buone notizie sul fronte della corsa al vaccino contro il Coronavirus. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino messo a punto da AstraZeneca e dall’università di Oxford. E’ il primo passo dell’iter di approvazione. Lo riporta l’Ema sul proprio sito, che precisa che è il primo candidato che arriva a questa fase. L’Agenzia europea del farmaco precisa però che questo non significa che si possa già arrivare a conclusioni sull’efficacia e sulla sicurezza del siero, visto che i risultati finora ottenuti devono essere prima analizzati dal Chmp, il Comitato per i medicinali per uso umano. Tuttavia quella messa in atto è la procedura ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Amsterdam, 1 ott – Buone notizie sul fronte della corsa alcontro il. L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha iniziato ad analizzare i dati delmesso a punto dae dall’università di Oxford. E’ il primo passo dell’iter di. Lo riporta l’Ema sul proprio sito, che precisa che è il primo candidato che arriva a questa fase. L’Agenzia europea del farmaco precisa però che questo non significa che si possa già arrivare a conclusioni sull’efficacia e sulla sicurezza del siero, visto che i risultati finora ottenuti devono essere prima analizzati dal Chmp, il Comitato per i medicinali per uso umano. Tuttavia quella messa in atto è la...

