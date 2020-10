Coronavirus | Conte | “Proporremo la proroga dello stato di emergenza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ladi emergenza fino al 31 gennaio 2021 comporta diverse conseguenze a livello di lavoro, ma anche di autonomia decisionale. Infatti, grazie allodi emergenza, il premierpotrebbe emanare misure urgenti nei Dpcm, e le Regioni potrebbero – a loro volta – restringere (ma non allargare) le restrizioni imposte a livello nazionale. E ancora: lodi emergenza incentiva lo sfruttamentosmart working per i dipendenti pubblici e privati e prevede un monitoraggio settimanale costante di tutte le persone che si spostano da unoall’altro anche per lavoro. Potrebbe anche necessitare l’introduzione di restrizioni sui viaggi e sugli spostamenti. Laè ...