Coronavirus | Burioni dopo il bollettino | Le cose si mettono male

SkyTG24 : Covid-19, l’appello di Burioni: 'State attenti, portate le mascherine' - danieledv79 : RT @LaStampa: Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” - fainformazione : CORONAVIRUS ITALIA 2500 CONTAGI IN 24 ORE BURIONI STATE ATTENTI LA SITUAZIONE DEGENERA Le cose cominciano a metter… - LaStampa : Coronavirus, il virologo Burioni: “Le cose iniziano a mettersi male” - sandraebasta : RT @Franco32656300: #coronavirus #COVID19 #Burioni ?? Coronavirus, bollettino di oggi: • 2548 contagiati • 24 morti • 1140 guariti +11 t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Burioni

Per il virologo il Covid è "infettivo e nocivo come nella scorsa primavera". Pregliasco: "Effetto dell'apertura delle scuole". Galli: "Bisogna tenere alta l'attenzione" ...Il virologo Roberto Burioni interviene in merito al recente aumento dei contagi in Italia: "Il virus è infettivo come nella scorsa primavera".