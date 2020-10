Coronavirus, boom di nuovi contagi: sono 2.548. Ma è record di tamponi (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Balzo in avanti dei nuovi contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono 2.548 i nuovi positivi rilevati sulla base sul numero record di 118.236 tamponi effettuati. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – Balzo in avanti dei nuovi contagi da Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono 2.548 i nuovi positivi rilevati sulla base sul numero record di 118.236 tamponi effettuati.

