Coronavirus, bambino morto per un tampone rotto nel naso? Facciamo chiarezza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ci sono, purtroppo, sempre più siti o addirittura testate giornalistiche registrate come tali che pur di un click farebbero qualunque cosa. Anche in Italia ne conosciamo diversi. Il problema è che, spesso, non si tratta di divulgare solo fake news, tendenza già grave in sé, ma di innescare tra i lettori, e cioè la gente comune, profondi radicamenti concettuali che poi diventa difficile, se non impossibile, estirpare. È il caso di moltissime notizie circolate in questi mesi sul Coronavirus. Ultima, quella molto forte uscita il 13 luglio scorso in Arabia Saudita, e in buona parte dei giornali internazionali, ma quasi da nessuna parte in Italia. Un bambino saudita di un anno e mezzo è morto a causa della rottura di un tampone di Coronavirus all'interno ...

