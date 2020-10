Coronavirus, balzo dei nuovi contagi in Italia: +2.548, l'aumento più alto dal 24 aprile (Di giovedì 1 ottobre 2020) balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco più alto dal 24 aprile,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 ottobre 2020)improvviso deicasi di Covid in: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. Superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29, eseccodal 24,...

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - Marco__Tullio : RT @AlexTheMod: Male...male, molto male. Poi lagnatevi e piagnucolate per il lockdown. Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balz… - sferriam : RT @Virus1979C: Coronavirus, il bollettino: balzo nei contagi, +2.548 nelle ultime 24 ore. I morti sono 24. Record tamponi: 118.236. - alice_561 : RT @AlexTheMod: Male...male, molto male. Poi lagnatevi e piagnucolate per il lockdown. Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balz… - pepsfanelli : ?? Non accadeva dal 29 aprile, in #Italia superata nelle ultime 24 ore la quota dei 2000 positivi. #Coronavirus, i… -