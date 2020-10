Coronavirus, 30 nuovi contagiati in Abruzzo, i casi registrati hanno da un anno ai 97 (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4449 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 30 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 481. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3059 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3040 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 909 (+28 rispetto a ieri). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4449 ipositivi al Covid 19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 30(di età compresa tra 1 e 97 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 481. Nel numero deipositivi sono compresi anche 3059 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3040 checioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 909 (+28 rispetto a ieri). ...

