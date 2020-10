Conte | proporremo lo stato di emergenza fino a gennaio Il presidente del Consiglio conferma | andremo in parlamento

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ieri indei ministri abbiamo fatto un aggiornamento, c’è stata una discussione e abbiamo convenuto che allodella situazione, che comunque continua ad essere critica per quanto la curva del contagio sia sotto controllo, è richiesta la massima attenzione da parte dello, delle sue articolazioni e anche dei cittadini. Quindi abbiamo convenuto cheina proporre la proroga dellodi, ragionevolmentealla fine di2021. Dichiarazione attribuita a Giuseppedel, e riportata dall’agenzia Adnkronos. L'articolo...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio' @GiuseppeConteIT… - fanpage : #statodiemergenza prorogato fino al 31 gennaio - IStalinisti : #Conte: 'proporremo la proroga dello stato d'emergenza finché avremo ancora in rosa Gagliardini, Dalbert e Asamoah'… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus #Conte: 'Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio' @GiuseppeConteIT #statodiemerge… - ivl24_it : Coronavirus, Conte: ‘Proporremo proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio’ -

Ultime Notizie dalla rete : Conte proporremo

andremo in Parlamento a proporre la proroga dello Stato di emergenza fino alla fine di gennaio 2021".Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a margine della visita in un istituto di ...E il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha confemato quella che era fino a questa mattina solo un'ipotesi. "Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ...