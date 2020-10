Conflitto Armenia-Azerbaigian, il capitano Haroyan chiamato alle armi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal possibile salto in carriera all'inferno della guerra, all'improvviso e senza preavviso. È accaduto al difensore armeno Varazdat Haroyan, capitano della nazionale che affrontò l'Italia nelle due ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal possibile salto in carriera all'inferno della guerra, all'improvviso e senza preavviso. È accaduto al difensore armeno Varazdatdella nazionale che affrontò l'Italia nelle due ...

