Conan il Barbaro Netflix sta lavorando alla serie tv (dopo la rinuncia di Amazon) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Netflix sta lavorando a una serie tv su Conan Dove una piattaforma non può un'altra subentra. Arriva dagli USA la notizia che Netflix starebbe lavorando alla realizzazione di una serie tv sul personaggio di Conan, creato da Robert E. Howard e portato al cinema da Arnold Schwarzenegger. Due anni fa era stata Amazon ad annunciare il progetto di una serie tv dedicata al personaggio di Conan con il coinvolgimento di Ryan Condal, Miguel Sapochnik, Warren Littlefield, Pathfinder Media e Endeavor Content. Un progetto che non è stato poi portato avanti, con Netflix che si è fatta sotto prendendo i diritti del personaggio. Prodotto da Pathfinder di ...

