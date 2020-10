Con Triller | gli americani provano a fare concorrenza ai cinesi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Che botta per TikTok. Charli D’Amelio, la sua creator più popolare, è sbarcata sul social concorrente,. Continuerà a pubblicare i suoi balletti su TikTok, Youtube e Instagram, certo, ma intanto ha messo un piede nell’app più simile a quella cinese. Ora, chi è Charli l’avevamo raccontato qui: 17 anni, ha 4 volte il numero di follower che ha Chiara Ferragni su Instagram, e 6 miliardi di like totali. In meno di un anno di carriera ha creato una campagna sul distanziamento sociale con Procter&Gamble da 16 miliardi di visualizzazioni, è stata ospite dei più importanti show televisivi, ha registrato uno spot per il Superbowl e ballato con Jennifer Lopez. Ha iniziato per caso a fine marzo 2019, improvvisando alcuni balletti. Da allora, le è venuto tutto facile. Non ...