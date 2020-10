Cominciato il vertice europeo: oggi si parla di tensioni esterne, domani del Recovery fund (Di giovedì 1 ottobre 2020) Timori di uno slittamento dell'erogazione dei fondi anti-crisi per un nuovo braccio di ferro sullo stato di diritto con Ungheria e Polonia. Ma al summit tornano le tensioni con i paesi cosiddetti ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Timori di uno slittamento dell'erogazione dei fondi anti-crisi per un nuovo braccio di ferro sullo stato di diritto con Ungheria e Polonia. Ma al summit tornano lecon i paesi cosiddetti ...

smilypapiking : RT @davcarretta: Il Vertice europeo non è ancora cominciato: tutti in attesa dellla fine del bilaterale Macron-Sassoli su Strasburgo. - MarzioMalizia : RT @davcarretta: Il Vertice europeo non è ancora cominciato: tutti in attesa dellla fine del bilaterale Macron-Sassoli su Strasburgo. - MattiaGallo17 : RT @davcarretta: Il Vertice europeo non è ancora cominciato: tutti in attesa dellla fine del bilaterale Macron-Sassoli su Strasburgo. - davcarretta : Il Vertice europeo non è ancora cominciato: tutti in attesa dellla fine del bilaterale Macron-Sassoli su Strasburgo. -

Ultime Notizie dalla rete : Cominciato vertice Cominciato il vertice europeo: oggi si parla di tensioni esterne, domani del Recovery fund TG La7 Favero-Senatore: c’è l’accordo Il centrodestra si ricompatta

Intesa raggiunta grazie anche all’intervento del sindaco metropolitano Brugnaro Nel centrosinistra Padovese e Vit a sostegno di Santandrea (centrosinistra) ...

Milik dice sì alla Roma. Dzeko verso la Juve

Oggi l'incontro a Trigoria del procuratore del polacco con i dirigenti giallorossi. Il giocatore rinnoverà con il Napoli e poi potrà essere girato in prestito con obbligo di riscatto: operazione da 25 ...

Intesa raggiunta grazie anche all’intervento del sindaco metropolitano Brugnaro Nel centrosinistra Padovese e Vit a sostegno di Santandrea (centrosinistra) ...Oggi l'incontro a Trigoria del procuratore del polacco con i dirigenti giallorossi. Il giocatore rinnoverà con il Napoli e poi potrà essere girato in prestito con obbligo di riscatto: operazione da 25 ...