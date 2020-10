Come funzionano gli anticorpi super potenti che neutralizzano il coronavirus (Di giovedì 1 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Nell’attesa di un vaccino che sia efficace e sicuro, e quindi approvato, gli scienziati si stanno concentrando su potenziali terapie in grado combattere il nuovo coronavirus più rapide da sviluppare e testare, tra cui quelle basate sugli anticorpi. E ora finalmente sembra essere arrivata una buona notizia: un team di ricercatori internazionale, tra cui l’ospedale Sacco di Milano, ha scoperto due nuovi anticorpi neutralizzanti, chiamati S2E12 e S2M11, molto promettenti nel combattere il coronavirus. Un passo importante, quindi, verso lo sviluppo di nuove e potenziali terapie, basate su cocktail di anticorpi, contro la Covid-19. Lo studio è stato pubblicato su Science. Per scoprirli, i ricercatori hanno esaminato circa 800 ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Nell’attesa di un vaccino che sia efficace e sicuro, e quindi approvato, gli scienziati si stanno concentrando su potenziali terapie in grado combattere il nuovopiù rapide da sviluppare e testare, tra cui quelle basate sugli. E ora finalmente sembra essere arrivata una buona notizia: un team di ricercatori internazionale, tra cui l’ospedale Sacco di Milano, ha scoperto due nuovineutralizzanti, chiamati S2E12 e S2M11, molto promettenti nel combattere il. Un passo importante, quindi, verso lo sviluppo di nuove e potenziali terapie, basate su cocktail di, contro la Covid-19. Lo studio è stato pubblicato su Science. Per scoprirli, i ricercatori hanno esaminato circa 800 ...

