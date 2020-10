Come a primavera Burioni prega gli italiani | lockdown vicino?

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani". Per il virologo Robertole cose si mettono male: i numeri della pandemia diffusi dal Ministero della Sanità registrano un'impennata nelle ultime 24 ore in tutta Italia e il Prof. non nasconde le sue preoccupazioni: 2.548 nuovi casi di coronavirus sono il massimo registrato dal 24 aprile, quando l'Italia era ancora in pieno. "Il virus è lì fuori, infettivo e nocivonella scorsa. Dipende tutto da noi”. La seconda ondata sta mettendo in difficoltà sia la Francia che la Spagna e in Italia lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 gennaio 2021. Dopo le voci che si rincorrevano sempre ...