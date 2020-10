Clima – Resoconto dell’estate 2020 | piovosa | calda | siccitosa Ecco tutti i dati dall’archivio NOAA

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La stagione autunnale è oramai entrata nel vivo con l’avvento di ottobre, ma di fatto sta facendo autunno da circa 10 giorni, ossia dall’ultima decade di settembre, quando la circolazione generale a scala euro-atlantica ha imboccato decisamente la strada del semestre piovoso. Ci lasciamo alle spalle, quindi, una stagione estiva a due facce, secondo i riscontri sui. La prima parte di stagione, Giugno-Luglio, è trascorsa sostanzialmente in media termica o anche con 1/2 gradi in meno sui settori Alpini e prealpini centro-orientali. Relativamente alle precipitazioni, giugno e luglio sono stati più instabili della norma, con piogge sopra la norma al Centro-Nord, in maniera più pronunciata sul Medio Alto Tirreno e settore di Nord Ovest, in particolare tra il Centro Sud Piemonte, la Liguria e la ...