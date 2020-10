Cirio: “Le minacce fanno paura all’uomo, ma non colpiscono il presidente. Sulla Tav si va avanti”. (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non nasconde la paura “dell’uomo”, Alberto Cirio, pesantemente minacciato con un manifesto affisso vicino al centro sociale Askatasuna che lo ritrae nelle vesti di Aldo Moro, con l’immagine del suo volto sostituita a quella del leader democristiano nella tristemente celebre foto in cui è ostaggio delle Br. Epperò, avverte Cirio, le minacce che colpiscono l’uomo, “non colpiscono il presidente di Regione”. Dunque, “il Piemonte va avanti” con decisone, a partire dai dossier che in questi anni sono stati al centro di violente contestazioni da parte dei centri sociali, dalla Tav al Terzo valico. Oltre a Cirio, anche la giudice Elena Bonu, firmataria del diniego delle misure alternative per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non nasconde la“dell’uomo”, Alberto, pesantemente minacciato con un manifesto affisso vicino al centro sociale Askatasuna che lo ritrae nelle vesti di Aldo Moro, con l’immagine del suo volto sostituita a quella del leader democristiano nella tristemente celebre foto in cui è ostaggio delle Br. Epperò, avverte, lechel’uomo, “nonildi Regione”. Dunque, “il Piemonte va avanti” con decisone, a partire dai dossier che in questi anni sono stati al centro di violente contestazioni da parte dei centri sociali, dalla Tav al Terzo valico. Oltre a, anche la giudice Elena Bonu, firmataria del diniego delle misure alternative per ...

c_appendino : Esprimo la vicinanza mia e della Città al Presidente @Alberto_Cirio per le vili intimidazioni ricevute. Nessuna cr… - Alberto_Cirio : Qualcuno forse pensa di fermare il Piemonte e i piemontesi con le intimidazioni. Ma, ci ha insegnato Aldo Moro, “La… - Antonio_Tajani : Sono vicino all’amico fraterno @Alberto_Cirio. Le minacce di morte dei simpatizzanti delle Brigate rosse non lo spa… - KatiaIanne : RT @FedericoFornas2: @Alberto_Cirio @PiemonteInforma Le abitudini dei comunisti non si perdono... Screditare e minacciare l'avversario poli… - KatiaIanne : RT @Ru313131Sa: @Alberto_Cirio Le esprimo tutta la mia solidarietà. Purtroppo i comunisti conoscono solo il linguaggio delle minacce! -

