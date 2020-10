“Cirio come Aldo Moro”, volantino contro il governatore del Piemonte (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il fotomontaggio che riguarda Alberto Cirio è stato ritrovato nella zona del centro sociale Askatasuna di Torino. Il governatore è ritratto nella celebre foto in cui Aldo Moro era stato immortalato durante il suo rapimento. Un volantino a dir poco agghiacciante è stato intercettato per le strade di Torino. Il soggetto al quale è indirizzata … L'articolo “Cirio come Aldo Moro”, volantino contro il governatore del Piemonte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il fotomontaggio che riguarda Alberto Cirio è stato ritrovato nella zona del centro sociale Askatasuna di Torino. Ilè ritratto nella celebre foto in cuiMoro era stato immortalato durante il suo rapimento. Una dir poco agghiacciante è stato intercettato per le strade di Torino. Il soggetto al quale è indirizzata … L'articolo “CirioMoro”,ildelproviene da www.meteoweek.com.

massimogara : Pazzesco. Su qs cose non si scherza. Piemonte: foto del governatore Cirio raffigurato come Moro, volantini choc a… - msgelmini : Solidarietà al governatore della Regione Piemonte @Alberto_Cirio, vittima di una spregevole e indegna intimidazione… - repubblica : Il presidente del Piemonte Cirio come Aldo Moro ostaggio delle Br: manifesti minatori a Torino - torinoggi : 'Cirio come Moro', delirante volantino comparso nel pomeriggio a Torino - Peonia249 : RT @massimogara: Pazzesco. Su qs cose non si scherza. Piemonte: foto del governatore Cirio raffigurato come Moro, volantini choc a Torino… -

