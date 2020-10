Cina, peste bubbonica: stato di emergenza in contea Yunnan (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il primo campanello d’allarme era risuonato lo scorso 8 agosto nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella parte settentrionale della Cina, a due passi con la Mongolia. In quei giorni le autorità locali decisero di portare il grado di allerta per la prevenzione della peste bubbonica al secondo livello su un totale di quattro fasce. … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il primo campanello d’allarme era risuonato lo scorso 8 agosto nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella parte settentrionale della, a due passi con la Mongolia. In quei giorni le autorità locali decisero di portare il grado di allerta per la prevenzione dellaal secondo livello su un totale di quattro fasce. … InsideOver.

