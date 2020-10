Cina, allarme peste bubbonica: bambino di 3 anni positivo al virus (Di giovedì 1 ottobre 2020) PhotoCredit: dal web Nella contea cinese di Menghai, scatta l’allarme peste bubbonica: un bimbo di tre anni l’ha contratta. Ispezioni e quarantena In Cina, nella contea di Menghai, situata nella provincia dello Yunnan, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo che un bambino di 3 anni è risultato positivo al bacillo della peste bubbonica. A diffondere la notizia è stata proprio l’amministrazione della contea sul web. Le autorità locali, invece, hanno assicurato: “Sul posto è stato istituito un team professionale di esperti per eseguire ispezioni e quarantena e per attuare l’isolamento e la diagnosi dei pazienti sospetti e varie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) PhotoCredit: dal web Nella contea cinese di Menghai, scatta l’: un bimbo di trel’ha contratta. Ispezioni e quarantena In, nella contea di Menghai, situata nella provincia dello Yunnan, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo che undi 3è risultatoal bacillo della. A diffondere la notizia è stata proprio l’amministrazione della contea sul web. Le autorità locali, invece, hanno assicurato: “Sul posto è stato istituito un team professionale di esperti per eseguire ispezioni e quarantena e per attuare l’isolamento e la diagnosi dei pazienti sospetti e varie ...

