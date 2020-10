Cicogna in arrivo a casa Ferragnez | Chiara Ferragni è incinta | l’annuncio su Instagram

(Di giovedì 1 ottobre 2020)ininè in dolce attesa. Lo ha comunicato la stessa imprenditrice digitale sulla sua pagina, pubblicando una foto che ritrae il piccolo Leone che ha tra le mani un’ecografia. “La nostra famiglia si sta allargando. Leo diventerà un grande fratello”, ha scritto la influencer sui social.… L'articoloin: l’annuncio suTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Una di noiiiiiiii - Manuel_Real_Off : Una di noiiiiiiii - RegalinoV : Kit Harington e Rose Leslie aspettano il primo figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Cicogna arrivo

Mondo Udinese

Cicogna in arrivo in casa Ferragnez, le voci circolavano già da mesi, dalla fine della quarantena ma poco fa è arrivata la conferma: Chiara Ferragni è in dolce attesa e l’ha svelato nella maniera più ...Si era a lungo vociferato su una nuova gravidanza di Chiara Ferragni e, ora, la conferma è arrivata. A dare la notizia il piccolo Leone, primogenito di Chiara e Fedez, che con un gran sorriso sventola ...